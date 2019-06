Aljezur já tem Wi-Fi grátis em todas as freguesias do concelho

O município tinha apresentado uma candidatura ao VALORIZAR – Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do Destino – Linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi, promovido pelo Instituto de Turismo de Portugal, IP.

A proposta da Câmara Municipal de Aljezur, para instalação de hotspots Wi-Fi por todo o concelho, mereceu aprovação daquele organismo, com uma comparticipação de 90%, sobre um investimento total de 38991 euros.

«Reconhecendo o papel que as tecnologias desempenham no dia-a-dia da sociedade atual, em que o acesso à internet é uma necessidade permanente quer para fins lúdicos, quer para fins profissionais», o executivo municipal «abraçou desde logo a oportunidade concedida pelo Instituto de Turismo de Portugal, IP de criar pontos de acesso Wi-Fi gratuitos nos locais de maior afluência de público no concelho de Aljezur».

Assim, desde o final de abril que os cidadãos (munícipes e turistas) podem utilizar gratuitamente a Internet, recorrendo aos pontos de acesso instalados nos seguintes locais: Mercado Municipal de Aljezur, Museu Municipal de Aljezur, Mercado da Carrapateira, Posto de Turismo de Rogil e o Largo 1.º de maio, em Odeceixe.

Procurando promover uma participação mais ativa da população nas atividades levadas a efeito pelas forças vivas do concelho, os internautas que utilizem os pontos de acesso gratuito à Internet através do seu dispositivo móvel, «são convidados a instalar a aplicação que desenvolvemos para o efeito, e que possibilitará o conhecimento e exploração do património turístico do concelho de Aljezur e o recebimento de notificações sobre as últimas notícias ou eventos».