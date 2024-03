Aljezur é «sempre o cenário perfeito» mesmo na BTL

Ponto alto da presença município na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa foi a apresentação do filme «Aljezur é sempre o cenário perfeito».

O filme promocional foi apresentado no na quinta-feira, dia 29 de fevereiro. É, segundo o município, «uma peça visualmente deslumbrante que destaca a beleza natural, riqueza cultural e as inúmeras atividades que o concelho de Aljezur tem para oferecer aos seus visitantes».

A apresentação ocorreu no Pavilhão 1, no espaço dedicado à região do Algarve, num «evento que serviu como plataforma para reforçar a posição de Aljezur enquanto destino turístico de excelência, ao mesmo tempo que promove a sua oferta diversificada, tanto para os amantes da natureza, como para os entusiastas da cultura e gastronomia».

A presença de representantes da comunicação social e de empresas do sector turístico «foi uma prova do interesse crescente por Aljezur, um concelho que se distingue pela sua aposta no turismo sustentável e na valorização do património natural e cultural», informa a autarquia.

Este evento «foi também uma oportunidade para fortalecer as relações entre operadores locais e visitantes, sendo que o município de Aljezur serviu de ponte para um diálogo ainda mais consistente com todos os intervenientes».

O vídeo promocional apresentado, «Aljezur é sempre o cenário perfeito», faz arte de uma estratégia de comunicação que inclui também campanhas dedicadas ao património, à gastronomia e às atividades ao ar livre. Com estas iniciativas, o objetivo é atrair mais visitantes e, sobretudo, «sensibilizá-los para a importância da preservação do ambiente e da cultura local».