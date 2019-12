Aljezur vê Plano de Pormenor da Paisagem Oceano aprovado

Foi publicado em Diário da Republica, do dia 29 de Agosto de 2019, o aviso nº 19228/2019, com a Aprovação do Plano de Pormenor da Área de Intervenção Especifica da Paisagem Oceano em Aljezur.

Este passo conclui, assim, o processo, criando as condições e devolvendo os direitos construtivos aos proprietários dos lotes, que inexplicável e lamentavelmente o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas não reconheceu, aquando a última revisão do Regulamento do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, como um loteamento independente do Loteamento do Vale da Telha.

Tal obrigou a Câmara Municipal «a decidir pela elaboração do PP da Paisagem Oceano, tendo sido iniciado em 2013 e concluído agora, com a publicação em Diário da Republica».