Aljezur terá Teatro aos Sábados para toda a família

Iniciativa surge no sentido de dar continuidade ao ciclo de apresentações teatrais iniciado em 2019 e destinadas a crianças, jovens e famílias.

Os espetáculos da iniciativa levada a cabo pelo município de Aljezur terão lugar aos sábados, em vários espaços do concelho, «tentando abranger as freguesias de Odeceixe, Rogil e Aljezur».

«Foram selecionados um conjunto de títulos abrangentes dos grupos etários a quem se pretendem dirigir, com temas não só didáticos como também adaptáveis a datas que pretendemos comemorar», revela o município.

Assim, a 15 de Fevereiro sobe ao palco «Matematicomania», pela Companhia de Teatro Educa.

A 7 de Março, celebrando o Dia Mundial da Mulher, «À Espera de Godot» pela Companhia Rituais Dell Arte. Já a 18 de Abril, inserido nas Comemorações do 25 de Abril, «25 de Abril – História de uma Revolução», pela Companhia de Teatro Educa.

No dia 7 de Maio, também pela Companhia de Teatro Educa, é a vez de a «A Poesia não é tão rara como parece…».

O Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho, contará com duas sessões do clássico musical «A Branca de Neve», da Companhia Rituais Dell Arte. A mesma companhia traz, no dia 4 de Julho, «Os dias da Rádio».

Já depois do verão, no dia 31 de ourubro, chega a Aljezur «Entre nós e as Palavras», de Pedro Lamares, numa produção de Maria Miguel Coelho. A época de 2020 termina com Trica Larica, pela Companhia Rituais Dell Arte.

As entradas em todos os espetáculos são gratuitas.