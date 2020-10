Aljezur satisfaz três pedidos de apoio de associações do concelho

Apoios totalizam mais de 11 mil euros.

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou por unanimidade, em reunião de Câmara realizada no dia 28 de setembro, três pedidos de apoio de associações do concelho.

Assim, ao pedido de apoio do Grupo Desportivo Odeceixense para a elaboração de projeto de construção de um parque de caravanas, foi concedida uma verba no valor de 7557,50 euros. Já ao pedido de apoio da Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina, para a reconstrução da Casa do Guincho, foi concedido o apoio financeiro solicitado, no valor de 3010 euros.

No campo da Educação, foi concedido um apoio no valor de 731,80 euros ao Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur, para fazer face à despesa com a aquisição de um projetor de vídeo e respetivo suporte de teto.

Segundo a autarquia, «o associativismo, nas varias áreas de intervenção, desportivo, cultural, social e económico, apresenta-se com uma importante dimensão na vida das comunidades locais, afirmando-se quer como um polo de desenvolvimento local, mediante a oferta de um vasto conjunto de atividades, quer como espaços onde se fomentam hábitos de uma cidadania participativa».

O município de Aljezur «tem como uma das importantes linhas de ação, uma política de apoio ao associativismo coerente, sustentada, dinâmica e objetiva, política essa que resulta da observação atenta da realidade e da consciência dos movimentos e mudanças que a sociedade regista nos dias de hoje, sobretudo com o aparecimento da pandemia COVID-19».