Aljezur reforça vários apoios aos Bombeiros para combate aos fogos

Autarquia quer dar melhores condições para os Soldados da Paz travarem combate às chamas.

O município de Aljezur aprovou o protocolo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que envolve a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, onde estão os 16 concelhos e as corporações de Bombeiros do Algarve.

Este «esforço financeiro» de Aljezur corresponde a um valor de cerca de 30000 euros, distribuídos por quatro meses, sendo este um protocolo de Cooperação para Constituição do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais no ano de 2020 na Região do Algarve – DECIR 2020, promovido pela AMAL.

Ainda no âmbito do dispositivo do DECIR 2020, no sentido de reforçar as equipas operacionais, a Câmara Municipal de Aljezur aprovou um reforço de verba, de cerca de 9000 euros, para os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro, «possibilitando assim que as equipas que operam no terreno se façam acompanhar sempre com um graduado, que exerça as funções de 1º Comandante das Operações de Socorro (COS) das equipas».

Neste ano, esta medida é alargada por mais um mês, «atendendo a todo o panorama que se vive e que exige medidas excecionais».

Foi também decidido, na última reunião de Câmara, a concessão de um apoio financeiro, de cerca de 19000 euros, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, para aquisição de vários equipamentos, nomeadamente equipamentos individuais de combate a incêndios rurais, para os operacionais do corpo de bombeiros, «para que estes homens e mulheres possam operar com melhores condições de segurança, em prol das nossas populações».