Aljezur protocola implementação de sistemas de rega inteligentes

Município assinou protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O município de Aljezur esteve presente, no dia 16 de setembro, na apresentação do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, em Faro, pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática e pela Ministra da Agricultura. Na ocasião, foi assinado, entre o município e a APA, um protocolo de colaboração para a monitorização e controlo ativo de perdas e adoção de sistemas de rega urbana inteligentes e eficientes.

A Câmara Municipal de Aljezur apresentou uma candidatura que comportava um conjunto de medidas, que fazem parte do seu plano de gestão hídrico, ao programa para a implementação das medidas «Monitorização e Controlo Ativo de Perdas» e «Adoção de Sistemas de Rega Urbana Inteligentes e Eficientes».

Deste conjunto e para a presente fase do programa, foi selecionada a proposta que visava a «Instalação de contadores ultrassónicos na saída de reservatórios e sectorização de adutoras com consumo direto».

Com esta intervenção, o município pretende monitorizar consumos entre depósitos e assim ter a perceção de possíveis perdas entre os mesmos, nomeadamente na rede de distribuição a norte do concelho (depósito da Aldeia Nova – Odeceixe), a nível do seccionamento da mesma, com pontos de controlo, de modo a ser mais eficaz a sua monitorização, e a identificação de fugas através de setores de distribuição em vez da atual linha contínua existente.

Para esta ação, a comparticipação atribuída apresenta um total de 50000 euros.