Aljezur promove Plano de Ação para a Energia Sustentável e para o Clima

Território de Aljezur «enfrentará grandes desafios» em resultado das alterações climáticas.

A Câmara Municipal de Aljezur está a promover a elaboração do Plano de Ação para a Energia Sustentável e para o Clima – PAESC, tendo sido realizada a adjudicação à firma Irradiare – Investigação e Desenvolvimento em Engenharia do Ambiente Lda.

Esta medida advém da urgência na definição de ações que permitam a adaptação às manifestações esperadas localmente, de forma a reduzir a sua vulnerabilidade.

Pretendem-se definir linhas orientadoras para a estratégia que permite responder a objetivos globais da União Europeia, visando tornar a Europa mais resistentes às alterações do clima, bem como, definir a visão e postura municipal para esta problemática. O desenvolvimento do PAESC será realizado em estreita colaboração com os técnicos da autarquia, envolvendo os cidadãos e atores chave locais.

Este plano revela-se de extrema importância, pois além de direcionar uma estratégia numa matéria fundamental para o nosso futuro, torna-se um instrumento essencial para o próximo quadro comunitário, que aponta na direção de projetos ligados às alterações climáticas, além de trazer um conjunto de medidas desafiantes para novas posturas de futuro que a Câmara e o município de Aljezur terão de abraçar.

Este desígnio levará a uma redução do impacto da nossa presença num território único, onde ainda encontramos a verdadeira essência da Costa Vicentina.

A verificação de tendência de subida da temperatura média global, a ocorrência de eventos climáticos extremos cada vez mais frequente, ou a subida no nível médio do mar, são manifestações do fenómeno global, consensualmente designado por alterações climáticas.

O ritmo entre as variações climáticas tem sofrido uma aceleração, sobretudo no último século, reflexo das ações antropogénicas na face do planeta, que promovem o aumento do efeito de estufa.

Esta é, seguramente, para o município aljezurense, «a maior ameaça ambiental da nossa era, com consequências profundas e transversais a várias áreas da sociedade: económica, social e ambiental».

Para além dos impactes nos ecossistemas naturais, a nível local, o território de Aljezur, «enfrentará grandes desafios em resultado destas alterações, por apresentar uma localização litoral e pelo facto das principias atividades económicas assentarem, sobretudo na agricultura e em serviços relacionados com o turismo».