Aljezur promove educação ambiental em parceria com escolas

O Município de Aljezur, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Aljezur, está a desenvolver diversas atividades de educação ambiental dirigidas a alunos do pré-escolar e 1º ciclo, desde o dia 4 de fevereiro, prolongando-se até 8 de maio do presente ano, por todo o concelho, em três ecossistemas distintos: zona costeira, matos e dunas e floresta autóctone.

O projeto «Aljezur – a nossa natureza», apresentado pelo município, está a ser dinamizado por Nuno Filipe Simões Barros, Biólogo Marinho, e Sara Calazans, Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta.

As atividades propostas centram-se «na riqueza paisagística do concelho de Aljezur e no despertar de uma capacidade crítica e consciência ecológica e ambiental, por parte dos mais novos, sendo este o mote para trabalhar diversos temas», dos quais se destacam a riqueza de ecossistemas e biodiversidade locais, a identificação de ameaças e riscos ambientais, o contacto sensorial com o meio natural e o desenvolvimento de afetos pelo meio envolvente.

O objetivo destas ações passa por contribuir para a formação de pessoas informadas e sensibilizadas relativamente às especificidades naturais do meio envolvente e desenvolver um sentimento de respeito e afeto pelo património natural.

No fundo, «pretende-se que os jovens sintam orgulho no seu concelho, pois são eles que melhor poderão vir a intuir, compreender e respeitar o território no qual habitam. Contribuir para a formação de adultos informados e sensibilizados relativamente às especificidades naturais é o grande objetivo do projeto», explica o município, que espera, por fim, «que estes jovens/futuros adultos aprendam a valorizar e perpetuar no tempo todos os valores naturais que o concelho encerra. Que os chamem de seus! Que sintam um orgulho profundo no Concelho de Aljezur… No inigualável concelho de Aljezur.