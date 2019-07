Aljezur medalha clubes desportivos e comandante dos bombeiros

O município decidiu, na sua reunião de 24 de junho, atribuir a Medalha Municipal de Mérito Desportivo – Grau Ouro, ao Juventude Clube Aljezurense e ao Grupo Desportivo Odeceixense, e a Medalha Municipal de Bons Serviços – Grau Ouro, ao Comandante dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

O Juventude Clube Aljezurense comemora este ano meio século de existência, num longo historial ligado às várias modalidades desportivas, recreativas e culturais, com especial destaque para o atletismo, ciclismo, futebol, petanca, corrida em patins, motociclismo, entre outras.

Com esta instituição colaboraram milhares de atletas e praticantes das várias modalidades e centenas de dirigentes nos vários órgãos sociais.

O Grupo Desportivo Odeceixense, criado em 1974, logo após o 25 de Abril, conseguiu um património que tem colocado à disposição dos seus associados e da população em geral.

Das várias modalidades desportivas ali praticadas destacam-se o futebol, ténis de mesa, ginástica, entre outras. Hoje em dia, apresenta uma série de modalidades recreativas, desde a ginástica ao hip-hop, passando por uma equipa de snooker, futsal, futebol, nas camadas mais jovens, organizando vários eventos anuais.

Esta distinção, atribuída a estes dois emblemas, «é o reconhecimento pelos milhares de atletas que ao longo destes anos praticaram atividades nestes clubes, assim como às centenas de dirigentes, que fizeram parte dos diversos órgãos sociais dos mesmos e que muito se empenharam e dedicaram à causa pública», considera o município aljezurense.

Em relação ao Comandante Mário Costa, Bombeiro voluntário desde 1982, assumiu o cargo de adjunto de comando a 31 de dezembro de 1987, de 2º comandante a 31 de julho de 1991, exercendo as funções de comandante desde 30 de outubro de 2001.

Ao longo da carreira foi distinguido com as medalhas de assiduidade, grau cobre, prata e ouro, e com as medalhas de serviços distintos, grau cobre e prata.

Em maio de 1990, a convite do Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros, chefiou uma Delegação de Bombeiros Portugueses à Bretanha, França, para um curso de salvamento marítimo. Presentemente integra a direção da Federação de Bombeiros do Algarve.

Está desde abril de 2010 a exercer funções de Comandante Operacional Municipal, em regime de comissão de serviço, na Câmara Municipal de Aljezur, acumulando o cargo com o lugar de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

Assim, para o executivo de Aljezur, «pela abnegação, altruísmo e dedicação merece que seja reconhecido esse seu trabalho, de grande responsabilidade, dedicação e competência a tão nobre missão à frente do comando desta instituição, perfazendo 18 anos enquanto Comandante dos Bombeiros Voluntários».