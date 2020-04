Aljezur felicita os seus Bombeiros Voluntários pelo 45º aniversário

Para o município, o trabalho dos Bombeiros «tem um inestimável valor de coragem e amor pelo próximo».

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur completou ontem, quinta-feira, 16 de abril, o seu 45º aniversário, e a Câmara Municipal de Aljezur endereçou uma felicitação pública à instituição.

Assim, a autarquia felicitou a Associação dos Bombeiros «por este dia de especial importância, em que assinala o seu quadragésimo quinto aniversário, manifestando o reconhecimento e orgulho pela existência desta instituição que, no decorrer de décadas, contou com várias direções que deram o melhor de si para a causa pública e muito particularmente, para a missão maior que é de manter um corpo de Bombeiros Voluntários».

Para a Câmara Municipal, «o trabalho desenvolvido pelo corpo de bombeiros, homens e mulheres, nas mais variadas ações de socorro a que são chamados, muitas das vezes com risco das suas próprias vidas, tem um reconhecimento exemplar e de inestimável valor de coragem e amor pelo próximo. A todos eles, uma palavra de parabéns, de estímulo e de agradecimento».

De referir também «todo o trabalho noutras vertentes, culturais, sociais, onde se destaca a atividade da Banda Filarmónica, na formação de músicos, que tem alcançado assinalável êxito, assim como a Escola de Infantes e Cadetes, entre muitas iniciativas de vários âmbitos», acrescenta a edilidade.

O município conclui expressando «uma palavra de reconhecimento, na pessoa do Fundador Major José Cunha e a todos os quantos o acompanharam, quando no dia 16 de Abril de 1975, tiveram coragem e visão de fundar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. A todos, a mais profunda gratidão e reconhecimento pelo trabalho de missão desenvolvido no interesse do concelho de Aljezur e sua população, ao longo destes 45 anos».