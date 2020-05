Aljezur entregou Kits de Proteção Individual nos Mercados Municipais

Foram abrangidos cinco Mercados do concelho.

A Câmara Municipal de Aljezur preparou e entregou no sábado, 9 de maio, a todos os operadores nos Mercados Municipais, um Kit de Proteção Individual, composto por viseiras e máscaras cirúrgicas, sensibilizando ainda os destinatários para a sua correta utilização.

O material foi entregue na sequência de uma visita do presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves, acompanhado pelo vereador António Carvalho, ao Mercado Municipal de Aljezur, Mercadinho de Aljezur, Mercado do Agricultor, Mercado Municipal do Rogil e ao Mercado Municipal de Odeceixe. Todos os operadores destes locais receberam os referidos Kits.

Segundo a autarquia, «a salvaguarda da saúde pública depende de todos. Torna-se necessário apoiar o retomar, em condições de segurança, do funcionamento dos nossos Mercados Municipais, para que possam servir os clientes com a confiança que é necessária e garantindo as condições que a situação exige».

Esta iniciativa faz parte do pacote de medidas extraordinárias para o combate à pandemia COVID-19, denominado «Aljezur – Município Presente». O município de Aljezur lembra que «para além do uso de máscara, devemos ter noção que continua a ser essencial manter hábitos de devida higienização das mãos, bem como o recomendado afastamento social».