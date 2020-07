Aljezur comparticipa salários dos Nadadores-salvadores nas concessões

Município também recebeu quatro fuzileiros para sensibilizar utentes das praias.

A Câmara Municipal de Aljezur, no âmbito das medidas de apoio à economia durante a pandemia COVID-19, aprovou a atribuição, aos concessionários das praias do concelho que tenham a responsabilidade de assegurar o dispositivo de vigilância e socorro, de um apoio de 50 por cento do valor total do encargo com o vencimento dos Nadadores-salvadores, até ao limite máximo de 900 euros, que façam parte do efetivo do sistema de vigilância e socorro da praia da qual sejam titulares, até ao máximo de três. O apoio será concedido para o período da época balnear, compreendido entre 6 de junho e 30 de setembro do corrente ano.

Também será apoiada a aquisição de material e equipamento para implementação dos postos de vigilância e socorro, assim como a aquisição de roupa identificativa para equipas de assistentes de praia a serem constituídas com o objetivo de sensibilizar utentes de praia e esclarecer sobre regras de higiene, segurança e informação sobre o estado de ocupação da zona balnear e utilização da mesma com aconselhamentos orientadores.

«Esta é uma medida universal, para todas as praias, que são o grande suporte e procura do turismo no nosso concelho, prevendo-se um esforço financeiro de cerca de 125000 euros, que contribuirão para mais segurança, mais confiança e também uma medida para ajudar e impulsionar a economia local», explica a autarquia aljezurense.

O município de Aljezur disponibilizou-se também a receber militares da marinha, quatro fuzileiros, que estão desde 1 de Junho no concelho, reforçando a segurança nas praias, em ações de sensibilização e aconselhamento a comportamentos de risco, na extensa costa.

Esta iniciativa conjunta com a Autoridade Marítima, onde a autarquia garante o alojamento para estes quatro militares, enquadra-se numa ação mais alargada por todo o Algarve, «trazendo mais confiança e tendo uma ação de fiscalização e sensibilização aos utentes das praias do nosso concelho, desde a Praia do Amado até à Praia de Odeceixe».