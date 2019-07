Aljezur assina protocolo com núcleo local da Liga dos Combatentes

O presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves e o Tenente Coronel António Novais Henrique, na qualidade de Presidente da Direção do Núcleo de Aljezur da Liga dos Combatentes, assinaram um Protocolo de Cooperação entre estas duas entidades no passado dia 9 de julho, terça-feira.

O protocolo destina-se a uma colaboração recíproca, entre as duas instituições que, com atos ou iniciativas, possam vir a unir esforços para o bem do município e dos sócios do Núcleo de Aljezur, dos Antigos Combatentes.

Apoiar e colaborar em várias iniciativas conjuntas, desenvolver atividades ao longo do ano, nomeadamente a celebração do dia Combatente, colaborar e desenvolver atividades no concelho de Aljezur e manter a sede do Núcleo a funcionar, são algumas das premissas desta união.