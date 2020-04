Foram realizadas duas visitas a instituições no concelho.

Teve lugar mais uma reunião da Subcomissão COVID-19 de Aljezur, na segunda-feira, dia 13 de Abril, desta vez com afluência mais reduzida devido às restrições em vigor. Ainda assim, o momento contou com a presença do Delegado de Saúde Pública, Dr. Luís Cadinha, a Técnica de Saúde, Maria José, o presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves, a Técnica da Segurança Social, Ana Pinela e o Comandante dos Bombeiros, Mário Costa.

A reunião teve como propósito a visita à Santa Casa da Misericórdia, especificamente às instalações do Lar e Centro de Dia de Aljezur, assim como à Casa da Criança do Rogil, mais especificamente à Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) de Aljezur.

O principal objetivo foi, in loco, se poder avaliar estas unidades, que neste momento albergam cerca de 90 utentes – 60 no Lar e 30 na ULDM -, além de todos os trabalhadores das mesmas, permitindo verificar as medidas tomadas e a tomar, circuitos de trabalho, aspetos técnicos a melhorar na utilização dos equipamentos de proteção individual bem como preparar mais uma série de outras ações, caso sejam necessárias.

Esta subcomissão tem vindo a trabalhar, deste o dia da sua constituição, nas diferentes áreas da pandemia COVID-19, «desenvolvendo e criando condições de segurança para o combate à propagação do vírus», num trabalho conjunto presidido pelo Delegado de Saúde.

Tanto a Casa da Criança de Rogil como a Santa Casa da Misericórdia estão com os seus planos de contingência no ativo e têm uma série de medidas preventivas em vigor para minimizar a possibilidade de contágio pelo vírus.

Além das medidas internas tomadas por ambas as unidades, quer no aspeto de gestão de recursos humanos, quer no incremento dos cuidados de higiene, foram criadas condições no edifício do Centro de Dia, na zona antiga de Aljezur, para acolhimento de cerca de 10 utentes, caso seja necessário.

Neste momento, o município aljezurense também já tem preparado o primeiro espaço de retaguarda, em caso de necessidade. Trata-se do Pavilhão Desportivo da EBI/JI de Aljezur, onde foram montadas cerca de 30 camas e alguns outros equipamentos, de modo a receber pessoas que possam ter de ser deslocadas de outros locais.

A subcomissão COVID-19 de Aljezur foi constituída no dia 20/3/2020, no âmbito do surto pandémico. Reúne duas vezes por semana, fazendo parte da mesma as seguintes entidades: Autoridade Local de Saúde Pública, a Câmara Municipal, a Segurança Social, os Bombeiros, a GNR – Territorial e a GNR – Unidade de Controlo Costeiro.