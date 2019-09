Algarvios «Plasticine» apresentam primeiro álbum em Loulé

Banda composta por vários músicos algarvios estreia mundialmente o seu primeiro álbum em Loulé, no próximo dia 28 de setembro, sábado, às 21h30, no Auditório do Solar da Música Nova.

Este evento realiza-se no âmbito do ciclo programático «Ilustres Desconhecidos» dinamizado pelo Cine-Teatro Louletano, o qual pretende valorizar e promover projetos musicais emergentes e/ou pouco conhecidos do grande público (oriundos ou não do Algarve).

A banda é um projeto com cerca de um ano e meio, e a sua sonoridade denota várias influências, podendo identificar-se no seu repertório elementos de jazz, funk, soul, rock, afro-beat, entre outros, que se combinam numa diversidade rítmica e harmónica com melodias que facilmente contagiam o público.

As suas atuações são pautadas pela criação de diferentes ambientes musicais e pelas dinâmicas bem marcadas.

Ao vivo, a formação conta com um mínimo de oito músicos e o nome do projeto, Plasticine, é ele próprio um reflexo do conceito da banda, isto é, uma formação que se permite maleável e onde a rotatividade dos músicos é, em si, uma caraterística do grupo, permitindo que cada um dê o seu cunho pessoal e emoção à interpretação dos temas, tornando assim cada concerto único.

Os Plasticine estrearam-se no dia 30 de março de 2018 no Clube Artístico Lacobrigense.

Desde então já tiveram várias atuações, nomeadamente na Re-Criativa em Olhão, MAR Festival e LAC, ambos em Lagos. Em março de 2019 venceram o concurso de bandas organizado pelo Marginália Bar em Portimão. No mesmo mês, terminaram as gravações do primeiro álbum, que é agora apresentado em Loulé.

Este espetáculo tem a duração de 90 minutos, destina-se a maiores de 12 anos e o ingresso tem um custo associado por pessoa de cinco euros, sem descontos aplicáveis, sendo que a sala tem lotação limitada.