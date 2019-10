Algarvio Vítor Bacalhau dá masterclass de blues em Loulé

Cine-Teatro Louletano, numa parceria com a Blues a Sul – Associação de Blues do Algarve, vai acolher no próximo dia 13 de novembro, quarta-feira, entre as 18h00 e as 21h00, no Auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé, uma masterclass com o reconhecido músico algarvio Vítor Bacalhau.

Este momento antecipa o concerto de blues com Jack Broadbent, que decorre a 23 de novembro, no Cine-Teatro Louletano, em absoluta estreia no sul do país, no qual Vítor Bacalhau atuará na primeira parte a convite deste equipamento cultural.

Depois de vários anos dedicados ao estudo da guitarra blues, o músico Vítor Bacalhau apresenta um workshop dedicado aos três «Kings» do blues: B. B. King, Freddie King e Albert King.

Esta formação, que enfoca profundamente sobre os estilos dos três nomes fortes do blues, tem como objetivos o conhecimento, estudo e aplicação de técnicas, linguagem musical e fraseado destes lendários guitarristas.

Serão também abordados alguns factos biográficos sobre os «Kings», as suas guitarras e amplificadores de eleição, técnicas de mão direita e a forma como as mesmas influenciaram os seus timbres, alguns «licks» que os distinguiam e, por fim, será dissecado um solo completo de cada um destes guitarristas.

Este workshop com Vítor Bacalhau é indicado para guitarristas que já dominem as técnicas básicas da guitarra elétrica e que tenham experiência num contexto de improvisação na linguagem do blues. Tem um custo de 15 euros por pessoa, conferindo certificado de participação.

Requer inscrição prévia, que pode ser feita pelo telefone 289414604 ou através de e-mail.

Previsto está também um workshop aberto a todos os instrumentos, a pensar sobretudo nos alunos de Música do concelho de Loulé (em parceria com o Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado e da Escola de Música da Banda Filarmónica Artistas de Minerva), ministrado pelo músico Pedro Gil em data ainda a divulgar no mês de novembro.

Com uma dimensão muito prática, a formação abordará diversos conteúdos como a história do blues, formação de acordes e escalas, forma e estrutura e ritmo do fraseado.