Algarvio Daniel Gonçalves será adjunto de Jesualdo Ferreira no Brasil

Técnico natural de Albufeira orientou o Futebol Clube Ferreiras na última época.

Daniel Rosendo Gonçalves, de 37 anos, será um dos adjuntos que acompanha Jesualdo Ferreira na aventura pelo Brasil, para comandar o Santos FC, clube do estado de São Paulo que milita no principal escalão daquele país.

Natural de Albufeira, o técnico esteve ao serviço do FC Ferreiras na última época, não tendo conseguido evitar a despromoção do Campeonato de Portugal para a Primeira Divisão Distrital do Algarve. Apesar disso, levou o FC Ferreiras à conquista da Taça do Algarve, vencendo na final o Almancilense.

Antes, Daniel Gonçalves já tinha passado pelas camadas jovens do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal, onde também desempenhou a tarefa de observador, tendo tido também incursões pelo futebol colombiano, grego e da Guiné Equatorial.

Agora, o técnico tentará ajudar Jesualdo Ferreira na incursão pelo futebol brasileiro para orientar o Santos FC, um dos maiores clubes daquele país, onde Pelé despontou e de onde saíram talentos como Neymar e Robinho, que quer agora fazer frente ao Flamengo de Jorge Jesus.