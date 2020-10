Algarvias vencem a «Maior Competição de Padel Amador do Mundo»

Foi o primeiro ano em que a competição espanhola teve cariz internacional.

A equipa feminina algarvia «Padel Friends Team» foi a primeira turma internacional a ganhar as Series Nacionales de Padel, competição que decorreu em Valência e teve nesta a sua sexta edição.

Este foi o primeiro ano em que esta competição se tornou internacional, sendo antes realizada apenas com o foco em Espanha.

Nesta edição, as Series Nacionales de Padel contaram com mais de 60000 atletas que formaram equipas e disputaram a «Maior Competição de Padel Amador do Mundo» nas diferentes categorias.

Apuraram-se oito equipas portuguesas, mas só duas jogaram: uma Feminina 500, do Algarve, e a outra Masculina 500, de Coimbra.

As jogadoras da equipa «Padel Friends Team» trouxeram o título de campeãs do Masters Internacional das Séries Nacionais de Padel Estrella Damm e fizeram história: foram a primeira equipa a ganhar esta competição no primeiro ano em que a mesma é internacional. Por consequência, esta foi também a primeira equipa portuguesa a ganhar este título.