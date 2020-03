Algarve tem três espaços entre «Os Melhores do Turismo em Portugal»

Prémios Publituris Portugal Trade Awards, anualmente organizados pelo Jornal Publituris, distinguiram o Centro de Congressos do Algarve, o Zoomarine e a Marina de Vilamoura na sua 10ª edição.

Com 14 nomeados nesta edição, a Região do Algarve venceu em três categorias: o melhor «Espaço para Congressos», com o Centro de Congressos do Algarve; o melhor «Parque Temático», com o Zoomarine, e a melhor «Marina», com a Marina de Vilamoura.

Condecorados como «Os Melhores do Turismo em Portugal», os vencedores resultam de uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter do Publituris (com um peso de 40 por cento) e dos votos do Júri (60 por cento), ambos realizados através das plataformas digitais.

A votação, que decorreu entre o dia de 28 de fevereiro e 10 de março, juntou como júri várias personalidades, entre elas representantes de associações do sector, ex-secretários de Estado do Turismo, empresários, profissionais, consultores e jornalistas.

Com o patrocínio do Novo Banco, e ainda a parceria da AVK, Eurologistix, Multislide, Green Media, Rituais, Key for Travel e Universidade Lusófona, os Prémios Publituris Trade Awards voltam a eleger aqueles que se destacam pela sua primazia e compromisso nas várias áreas do setor do Turismo.