Algarve recebe o verão com música, desporto e santos populares

«Guia Algarve» de junho da RTA já está disponível.

O Festival Med, o torneio internacional de rugby Algarve Sevens e as festividades dedicadas aos Santos Populares são alguns dos eventos a decorrer na região algarvia em junho, o mês da chegada do verão, que é ainda animado por muita música, exposições, teatro, desporto, dança e feiras. Toda a programação pode ser encontrada no Guia Algarve, publicação da Região de Turismo do Algarve (RTA) que mensalmente reúne dezenas de motivos para aproveitar e apreciar o destino.

Na música, o mês arranca com os Anjos (dia 01, às 22h00, na Praça da República, em São Brás de Alportel), segue com o internacionalmente conhecido Benjamin Clementine (dia 03, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro), a portuguesa Luísa Sobral (dia 04, às 21h30, no Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé) e a fadista Mariza (dia 16, às 22h00, no Jardim Pescador Olhanense, em Olhão).

Ainda na música, o imperdível Festival Med decorre no centro histórico de Loulé de 27 a 30, e traz artistas como Marcelo D2, Dino D’Santiago, Gisela João, Dead Combo, Camané e Mário Laginha, Gato Preto, Ricardo Ribeiro, Dhafer Youssef, entre muitos outros.

No teatro são diversas as opções, com destaque para Improvável, peça que sobe ao palco do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, no dia 08, às 21h30, e para Soberana, uma peça dedicada à procissão e festejos religiosos da Mãe Soberana, que acontecem todos os anos em Loulé. Esta peça pode ser vista no Cineteatro Louletano nos dias 21 e 22, às 21h30, e no dia 23, às 17h00.

Depois do sucesso da primeira edição, o Algarve Sevens regressa a Vila Real de Santo António, juntando nos dias 08 e 09 a elite do rugby oriunda dos quatro cantos do mundo. Mas a agenda de desporto para junho conta ainda com grandes provas, incluindo a 4.ª etapa da Liga MEO Surf 2019 – Allianz Algarve Pro (de 21 a 23, na Praia do Amado, em Aljezur) e a Prova Náutica – GC32 Racing Tour 2019 (entre os dias 26 de junho e 01 de julho, na Baía de Lagos).

Para os apreciadores de arte, escultura, pintura e fotografia o leque de exposições a inaugurar em junho é vasto. Já no dia 01 são inauguradas Caminho Sagrado (Galeria de Arte Pintor Samora Barros, Albufeira), O Pulsar da Rua (Casa dos Condes, Alcoutim), Instrumentos de Tortura e Punição e Castro Marim, Primeira Sede da Ordem de Cristo (ambas no Castelo de Castro Marim) e Vida Selvagem do Botswana e África do Sul (Galeria Municipal de São Brás de Alportel).

Na dança estão preparados momentos como Parece que o Mundo (dia 07, às 21h30, no Cineteatro Louletano), Dancing in the World of Magic (dia 22, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro), o bailado La Fayette (dia 22, às 21h30, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão) e o Espetáculo da Escola da Companhia de Dança do Algarve (dia 29, às 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro).

O programa de animação e lazer para este mês é ainda composto pelo Porches Craft Beer Fest (dias 08 e 09, no VILA VITA Biergarten, em Porches, Lagoa), as Comemorações do Dia da Cidade de Tavira (entre 19 e 29) e o Lagos World Beer Fest (de 27 a 29).

No mês dos Santos Populares multiplicam-se as festividades a eles dedicadas com as Marchas Populares (de 07 a 28, em Portimão), as Marchas Populares em Honra de Santo António (dia 15, em Alcoutim), o Arraial de S. João (dia 23, em Castro Marim) e as Festas de Santo António do Alto (de 11 a 13, em Faro).

E porque não uma visita ao maior festival de esculturas em areia do mundo? A renovada Sand City é uma das novidades deste verão no Algarve e tem inauguração marcada para dia 08, agora em Lagoa, sucedendo ao FIESA. Já no dia 15, a partir das 20h30, o branco e o preto são cores obrigatórias e a animação vai ser uma constante da 6.ª edição de Carvoeiro Noite Black & White, evento que se assume como a primeira grande festa de verão no Algarve. Para festejar noite dentro no largo da praia e no centro da vila do Carvoeiro, em Lagoa.

Editado pela RTA, o Guia Algarve é uma publicação bilingue (português e inglês) com uma tiragem de 70 mil exemplares e distribuição gratuita em hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.