Algarve na corrida ao título de melhor destino de praia do mundo

Após ter vencido, pela sexta vez, o título de Melhor Destino de Praia da Europa, em junho deste ano, o Algarve está agora nomeado na categoria World’s Leading Beach Destination 2019.

A nomeação surge no âmbito dos Word Travel Awards (WTA), iniciativa que tem como objetivo premiar a excelência da oferta turística a nível global e que conta com a participação dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

«É com um orgulho redobrado que recebemos esta nova nomeação pelos World Travel Awards, poucos meses depois de termos conquistado, pela sexta vez, o galardão de Melhor Destino de Praia a nível europeu», avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Esta notícia vem reconhecer o trabalho e o esforço conjuntos que todos os intervenientes no turismo da região têm vindo a desenvolver e validar a possibilidade de podermos ambicionar elevar o Algarve à categoria de um dos destinos mais prestigiados e reconhecidos do mundo».

«O facto de hoje estarmos nomeados, lado a lado, com 15 outros destinos de renome internacional, como as Maldivas, Tailândia ou a Jamaica, entre outros (numa lista onde surge apenas um outro concorrente europeu – o Peloponeso), vem comprovar o compromisso que a região tem vindo a consolidar não só com a qualidade da sua oferta, mas também com a afirmação e preservação da identidade do destino».

A votação é pública e está a decorrer online, na página dos WTA, até ao final do dia 20 de outubro.