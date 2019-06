Algarve mostra novas Unidades Móveis de Saúde em Lisboa

O Ministério do Planeamento e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) promovem amanhã, 27 de junho, no Altice Arena (Sala Tejo), em Lisboa, o evento «Mostra PT2020 – Fazemos Portugal», com o objetivo de divulgar a aplicação dos fundos europeus, designadamente de projetos apoiados pelo CRESC Algarve 2020.

Esta é também uma hipótese de dar a conhecer oportunidades de financiamento dos programas que integram o Acordo de Parceria Portugal 2020.

Entre outros projetos marcantes, destaque-se a presença de uma das dez Unidades Móveis de Saúde + Proximidade, adquiridas numa parceria da Administração Regional de Saúde do Algarve com os municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira.

O investimento global nestas viaturas foi de um milhão de euros, financiado a 80 por cento com verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do POCRESC Algarve 2020, com o objetivo de garantir a prestação de cuidados de saúde às populações residentes em territórios desfavorecidos – rurais e de baixa densidade.

Na mostra estão ainda representados outros investimentos realizados no Algarve com o financiamento do POSEUR, COMPETE 2020, do PDR 2020 e do MAR 2020. Para participar é necessário fazer inscrição aqui.