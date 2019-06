Algarve é «Melhor Destino de Praia da Europa em 2019»

O Algarve recebeu o prémio no passado sábado, 8 de junho, no âmbito da cerimónia dos World Travel Awards.

Esta é a sexta vez que o Algarve alcança esta distinção – já havia acontecido nas edições de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 – e um recorde no que toca à atribuição deste galardão, uma vez que mais nenhum outro destino alcançou este número de nomeações.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, expressou «enorme orgulho e satisfação por recebermos a revalidação deste reconhecimento internacional do Algarve».

O dirigente refere que «acreditamos que este é o resultado do compromisso que a região tem vindo a consolidar não só com a qualidade da sua oferta mas também com a afirmação e preservação da identidade do destino. A beleza das nossas praias e a diversidade de paisagens naturais, que vão desde extensos areais dourados a pequenas enseadas escondidas entre as falésias, são uma das fortes imagens de marca do Algarve. Mas a oferta da região vai muito para além disso, na medida em que conseguimos apresentar um conjunto de outras propostas de valor acrescentado que contribuem igualmente para sermos reconhecidos como o melhor destino de praia. Desde a existência de 47 praias com as acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a inclusão, em muitos desses areais, de postos de prestação de cuidados de saúde disponíveis durante todo o verão; a implementação de boas práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda o facto de grande parte das praias serem vigiadas em permanência por nadadores salvadores num período que, muitas vezes, se estende para além do encerramento oficial da época balnear».

A oferta de condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar e de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida são outras das características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias.

João Fernandes acrescenta que «surf, mergulho ou vela, são algumas das atividades de maior sucesso na nossa costa. Contamos ainda com quatro marinas, distinguidas com bandeira azul e reconhecidas internacionalmente. A marina de Vilamoura tem vindo inclusivamente, desde 2015 e pelo quarto ano consecutivo, a ser premiada com o título de Marina Internacional do Ano pela Yacht Harbour Association».

E prossegue: «a combinação de todas estas valências e o trabalho contínuo que tem vindo a ser realizado através da promoção externa permitem que hoje o Algarve se posicione como um destino de luxo acessível e como um destino autêntico, fatores que, cada vez mais, contribuem para que a região se distinga da concorrência».

Esta nova eleição como «Melhor Destino de Praia da Europa» vai permitir ao Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a ser feita, quer ao nível da fidelização de mercados estratégicos prioritários, mas também da diversificação de outros mercados.

«Queremos proporcionar a todos aqueles que nos visitam uma experiência verdadeiramente enriquecedora. Tendo como ponto de partida as nossas fantásticas praias, o nosso objetivo é dar a conhecer uma oferta complementar – que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da região -, que irá permitir aos turistas descobrir aquilo que faz do Algarve um destino único e genuíno”, conclui o presidente do Turismo do Algarve.

Os Word Travel Awards são uma iniciativa que reúne, todos os anos, os principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo, e que tem como objetivo premiar a excelência da oferta a nível global.