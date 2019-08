O reforço e a regulação do transporte rodoviário público nas ligações entre Odeceixe-Santiago do Cacém, incluindo a passagem via Odemira, vai levar as comunidades intermunicipais do Algarve e Alentejo Litoral a assinarem um protocolo que, entre outros benefícios, vai possibilitar a redução de custos.

A cerimónia de assinatura do contrato de competências de autoridade de transportes no serviço público de transporte de passageiros inter-regional vai decorrer amanhã, quinta-feira, 22 de agosto, pelas 18h30, na Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

O protocolo, assinado entre a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), vai contribuir para o aumento do uso de transporte público de passageiros em detrimento do transporte individual bem como à redução dos custos, nomeadamente através do adequado planeamento e contratualização de redes e serviços.

Recorde-se que a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve foi pioneira ao lançar recentemente o concurso público para a concessão de serviço público de transporte rodoviário de passageiros no sul do país, num investimento de 85 milhões de euros que contempla 98 linhas, 3000 paragens.

A AMAL foi também responsável pela entrada em vigor do programa de redução de preços dos passes para os transportes públicos contribuindo para o reforço em 25 por cento no número de utilizadores de transportes públicos.