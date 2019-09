Algarve distinguido como referência no envelhecimento ativo e saudável

Região foi considerada pela Comissão Europeia como um Centro de Referência para o Envelhecimento Ativo e Saudável.

A distinção teve lugar esta quarta-feira, dia 25 de setembro, numa cerimónia que decorreu em Aarhus, na Dinamarca, onde foram reconhecidos os Centros de Referência da Europa para o Envelhecimento Ativo e Saudável.

O reconhecimento atribuído ao Algarve resulta do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por várias entidades regionais, coordenado por Sandra Pais, investigadora do Center of Biomedical Research e do Departamento de Ciências Biomédicas e de Medicina da Universidade do Algarve, membros do ABC – Algarve Biomedical Center, que será potenciado com o investimento estratégico da Câmara Municipal de Loulé apostando na qualidade de vida e bem-estar da população do município louletano e do Algarve.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, afirmou que «é com grande satisfação que vemos o nosso trabalho reconhecido. Trata-se de um momento muito importante para o concelho de Loulé e para o Algarve».

O autarca prosseguiu, afirmando que «esta distinção mostra-nos que estamos no caminho certo quanto à aposta que temos vindo a fazer pela melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos da nossa região, para a qual tem contribuído grandemente a parceria com o ABC no projeto ABC Loulé Active Life Health & Research».

A Autarquia fez-se representar, nesta cerimónia onde esteve, da parte da Comissão Europeia, Birgit Morlion. Os responsáveis louletanos aproveitaram ainda esta visita à Dinamarca para estreitar contactos com a Embaixadora de Portugal naquele país, Rita Laranjinha, com o objetivo de trazer para o município e para o Algarve as mais-valias do desenvolvimento dinamarquês quanto a estilos de vida saudável.