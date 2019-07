Algarve conta com 31 Postos de Saúde de Praia a partir de hoje

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, disponibiliza, a partir de hoje, segunda-feira, dia 1 de julho, 31 Postos de Saúde de Praia, de Vila Real de Santo António até Aljezur, para assegurar cuidados de saúde de enfermagem aos banhistas no local ou encaminhando o utente para uma unidade de saúde mais adequada.

Os veraneantes podem recorrer aos cuidados de saúde de enfermagem na praia em diversas situações como por exemplo insolações, «quebras de tensão», picadas de peixe-aranha ou pequenas escoriações para receberem tratamento no local, ou, em caso de necessidade, serem encaminhados pelos profissionais de enfermagem para uma unidade de saúde adequada.

Os Postos de Saúde de Praia funcionam de 1 a 14 de julho, das 10h00 às 18h00, de 15 de julho a 1 de setembro, das 10h00 às 19h00, e de 2 a 15 de setembro, das 10h00 às 18h00.

Os recursos afetos aos Posto de Saúde de Praia são potenciados através da comunicação por via telefónica entre os enfermeiros dos Posto de Saúde de Praia e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, permitindo uma integração adequada com o dispositivo pré-hospitalar.