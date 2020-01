Algarve concentra 40% de toda a oferta de Alojamento Local no país

O Algarve concentra atualmente 40 por cento de toda a oferta de alojamento local no país, enquanto que o peso de Lisboa e Porto juntos não chega a 30 por cento. Só no Algarve existem cerca de 32500 Alojamentos Locais (AL) listados no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL), gerando um de 354 milhões de euros para o PIB e tendo perto de 20 mil pessoas a trabalhar neste segmento.

Por este motivo, a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) acaba de reforçar a presença no Algarve com o alargamento da delegação em Faro e o lançamento dos ALEP Updates, encontros de caráter regular a decorrer em várias localidades do Algarve, promovendo a formação, partilha de experiências e networking entre os associados e todos os profissionais do sector do Alojamento Local.

A delegação da ALEP no Algarve é coordenada por Helena Raimundo, empresária com vasta experiência na gestão de Alojamento Local.

«Um dos grandes objetivos da atual direção da ALEP é potenciar a relação de proximidade com os associados, alargando a nossa presença e representação, bem como apoiar os profissionais do sector do Alojamento Local no Algarve», refere Eduardo Miranda, presidente da ALEP.

O primeiro encontro ALEP Updates irá decorrer em Portimão na terça-feira, dia 28 de janeiro e contará com a presença do vereador João Gamboa, Responsável pelo Alojamento Local da Câmara Municipal de Portimão.

Neste encontro seguido de almoço, serão apresentados os Indicadores sobre o AL em Portimão e serão discutidos desafios e perspetivas que enfrentam o Turismo na região.

Os interessados em assistir ao ciclo de sessões ALEP Updates poderão obter mais informações sobre inscrição e modo de pagamento no sítio da ALEP ou através de email ([email protected]).