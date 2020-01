Algarve com mais de 20 milhões de dormidas até novembro de 2019

O Algarve ultrapassou a marca dos 20 milhões de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico entre janeiro e novembro de 2019, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pelo terceiro ano seguido, esta é a única a região no país a atingir o patamar dos 20 milhões de dormidas num ano e prepara-se para alcançar novos máximos anuais nas dormidas, nos hóspedes e nos proveitos na hotelaria, assim como nos passageiros e nas voltas de golfe.

No mês de novembro, o alojamento turístico algarvio, que na definição do INE compreende hotelaria, Alojamento Local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação, registou cerca de 203 mil hóspedes (+12,1 por cento do que no mesmo mês do ano anterior) e 789 mil dormidas (+7,8 por cento).

As dormidas de residentes cresceram 17,8 por cento e as de não residentes 5,9 por cento, com destaque para o Reino Unido (+5,7 por cento), Alemanha (+10,5 por cento), Espanha (5,7 por cento), EUA (+22,1 por cento) e Itália (+40,4 por cento). A estada média foi de 3,89 noites e a taxa líquida de ocupação ascendeu a 27,4 por cento.

Ainda em novembro, os proveitos totais no alojamento do Algarve aumentaram 10,6 por cento, atingindo 32,3 milhões de euros.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentou 6,4 por cento, para 17,4 euros, e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 49,8 euros (+4,6 por cento).

Os resultados agradaram ao presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.

«Foi particularmente expressivo o aumento do mercado interno, que até novembro já ultrapassou o recorde anual de dormidas na região, alcançado em 2018. Assinalo ainda o crescimento das dormidas fora da época alta, superior a 100 mil dormidas, tudo apontando para que 2019 seja mais um ano de redução da taxa de sazonalidade, que desde 2015 tem registado uma evolução positiva no destino», considera o responsável.

Desde o início do ano, o Algarve acumulou 4,9 milhões de hóspedes (+7,3 por cento do que em 2018) e 20,4 milhões de dormidas (+2,4 por cento).

Os proveitos totais nos onze primeiros meses do ano ascendem a 1,2 mil milhões de euros (+7,2 por cento).

No mesmo período, os campos de golfe membros da Associação Algarve Golfe registaram 1,29 milhões de voltas (+1,4 por cento) e o Aeroporto de Faro movimentou 8,7 milhões de passageiros (+3,7 por cento).