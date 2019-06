Algarve Classic Cars acelera pelas estradas da região

A edição de 2019 deste rali histórico, organizado pelo Portugal Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos, vai contar com etapas em Vilamoura, Portimão, Armação de Pêra e passagens por Paderne, Lagoa, Carvoeiro, São Brás de Alportel e Loulé.

O Algarve Classic Cars terá inicio no dia 12 de Julho, sexta-feira, no Tivoli Marina Vilamoura, às 10 horas, com a abertura do secretariado. Depois, por volta das 19 horas, será a partida da primeira etapa Murganheira no circuito Casino de Vilamoura, terminando por volta das 20h00.

O dia seguinte, sábado, 13 de julho, coloca o Algarve Classic Cars a partir da Marina de Vilamoura para a etapa Mercedes-Benz/Starsul, às 9h30. Esta tirada contará com passagens por Paderne às 10 horas, com uma prova especial de classificação no Autódromo Internacional do Algarve por volta das 11:30, e com uma visita ao Museu de Portimão, às 12h00.

No mesmo dia, às 15h30, acontecerá a partida de Portimão para a etapa Turismo do Algarve, com passagem por Carvoeiro por volta das 15h40 e chegada ao Vila Vita Parc às 16h30.

O dia 13 não acabará sem que, logo de seguida, às 17horas, se dê a partida para a etapa Viborel no Circuito Opticalia, em Armação de Pêra, em direcção a Vilamoura, mas com uma neutralização no Algarve Shopping às 17h30.

No último dia, 14 de julho, domingo, o rali de regularidade histórica inicia com a partida para a etapa Conrad Algarve por volta das 10 horas, e com uma prova especial no Cerro de São Miguel às 11h00.

Neste dia vai haver uma neutralização em São Brás de Alportel às 11h30. A distribuição dos prémios acontecerá às 16 horas, no Conrad Algarve, em Vilamoura.

O Algarve Classic Cars integra os eventos desportivos no âmbito da Cidade Europeia do Desporto em 2019, em Portimão, e conta com o apoio de várias entidades públicas e privadas, onde se destaca a Câmara Municipal de Loulé, a Mercedes-Benz Starsul, Murganheira, Turismo do Algarve, Conrad Algarve, Casinos Solverde, Vila Vita Parc, Viborel, BP Portugal, entre outras.