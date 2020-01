Algarve brilha nos 20 anos do programa «Mais Você» da Globo

Algarve era a única região portuguesa que a equipa do programa ainda não conhecia.

Esse foi um dos motivos que levou Ana Maria Braga, apresentadora do formato, e parte da equipa do programa, entre eles o famoso papagaio Louro José, a atravessar o Atlântico e viajar até ao Algarve para gravar conteúdos especiais sobre gastronomia, costumes e tradições da região, «além da beleza natural das praias e das falésias».

O resultado pode ser visto pelos assinantes do Globo Now a partir do dia 20 de janeiro, às 14h20.

«Quando celebrámos os 20 anos do Mais Você achámos que era uma boa ideia comemorarmos essa data indo para Portugal, mais precisamente para a única zona do país onde ainda não tinhamos estado, que é o Algarve», começa por explicar Ana Maria Braga, que detalha: «É um lugar encantador, com paisagens naturais incríveis. Acho que o grande atrativo, além do peixe e da gastronomia peculiar, é o mar».

A equipa do «Mais Você» programa que em Portugal pode ser visto em exclusivo no canal Globo Now, de segunda a sexta-feira, às 14h20, esteve em localidades como Albufeira, Faro, Loulé, Portimão, Olhão, Tavira, entre outras.

A apresentadora não poupa elogios ao povo português, que considera ser «muito receptivo» e «muito carinhoso». «Em todos os lugares de Portugal por onde eu passei sempre levei as melhores impressões», destaca.

As matérias especiais fazem parte das comemorações dos 20 anos do programa, que estão a ser celebradas ao longo deste ano.

A primeira emissão do «Mais Você» foi para o ar no dia 18 de outubro de 1999. O programa leva até ao público assuntos relacionados com diversos temas como comportamento, saúde, moda e culinária.

Sempre na companhia do seu parceiro Louro José, Ana Maria Braga apresenta e recebe os seus convidados na Casa de Cristal, uma casa com paredes de vidro especialmente construída para o programa nos Estúdios Globo.