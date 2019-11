Algarve assinala Dia Internacional pela Eliminação da Violência Doméstica

Dia assinala-se a 25 de novembro, segunda-feira, e vários municípios algarvios lembram a data com atividades diversas.

O município de Albufeira decidiu associar-se à data em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), através da realização de uma exposição destinada a sensibilizar a população do concelho.

A mostra, constituída por 15 cartazes, vai estar patente no rés do chão do edifício dos Paços do Concelho, na secção de Atendimento, de 25 a 29 de novembro, durante o horário de expediente.

As questões da violência doméstica e de género, bem como o apoio a vítimas de crimes de vária natureza «têm sido uma preocupação constante do município que, desde 2010, mantém um protocolo com a APAV, que inclui a cedência de instalações na Urbanização Habijovem para o atendimento às vítimas».

Em 2019, a autarquia passou a integrar a Rede de Municípios Solidários com as Vítimas de Violência Doméstica, através do protocolo celebrado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que tem por objetivo promover a cooperação institucional no âmbito dos processos de autonomização das vítimas de violência doméstica, sinalizadas pelas respostas de emergência e casas de abrigo, integradas na rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica.

Ana Pífaro, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, responsável pelo pelouro da Família e Saúde, sublinha que se trata de «uma medida fundamental, uma vez que permite encontrar soluções que têm por objetivo dar resposta às necessidades da vítima, mais concretamente de uma habitação condigna, num momento difícil em que se encontra a fazer o processo de transição, que consiste na saída das unidades de acolhimento de emergência e das casas de abrigo para a vida em comunidade».

Em Lagos, a data conta com um espetáculo teatral promovido pelo Gabinete de Apoio à Vítima de Lagos (GAVA) e pela Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado (TAIPA Odemira), pela mão do Grupo de Teatro Cabanita.

O momento consiste na apresentação do tema da Violência Doméstica através de um percurso por seis salas de cenário em que o espetador irá interagir com os atores e com as suas histórias. A iniciativa terá lugar amanhã, sábado, dia 23 de novembro, às 21h00, no Centro Cultural de Lagos (Sala de Animação 1).

Para uma sensibilização do tema da violência doméstica e igualdade de género, o «Click-Teatro Interativo» surge da intenção de causar estranheza no público para que reflita e não se envolva psicologicamente com a personagem, aprendendo a pensar sobre a ação.

O espetador torna-se assim parte ativa do espetáculo e da experiência, tomando consciência do impacto da problemática na nossa sociedade.

Levado a cena pelo Grupo de Teatro Cabanita, e com a duração de cerca de 5 minutos, cada espectador assiste de forma individualizada à peça, «percorrendo seis salas com diferentes cenários em torno de um amor que veste Vermelho: Vermelho Sangue, Vermelho Mãe, Vermelho Violência e Vermelho Vida, todos em prol de um Vermelho de Amor».

A participação é gratuita, mas carece de inscrição através do telefone 282 770 450 ou presencialmente, na receção do Centro Cultural de Lagos.

No município de Olhão, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres será alvo de várias iniciativas. Dar a conhecer o pólo local de atendimento da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que funciona há cerca de um mês na Junta de Freguesia de Olhão, é um dos objetivos da autarquia neste dia.

O dia 25 de novembro arranca com a distribuição de folhetos alusivos à temática nos Mercados Municipais de Olhão, entre as 10h00 e as 11h00.

Serão também afixados cartazes e distribuídos folhetos nos espaços de atendimento ao público do município, assim como nas juntas de freguesia do concelho e nas iniciativas divulgadas nos vários meios de comunicação municipal.

O pólo de atendimento da APAV, em Olhão, funciona na Junta de Freguesia de Olhão, situada na Rua General Humberto Delgado, nº 28-B, às terças feiras, entre as 13h00 e as 16h30. O atendimento é feito por técnicos da APAV de forma gratuita e confidencial.

Em Portimão, a efeméride é marcada com algumas iniciativas que visam alertar a sociedade para os casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos.

A partir das 15h00, o Centro Comunitário da Cruz da Parteira recebe a atividade conjunta «Curtas e Debates», na qual participarão utentes dos centros comunitários e centros de convívio sénior do concelho, para falar sobre a temática, com a visualização de curtas-metragens da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima , a que se seguirá troca de ideias e experiências sobre este problema social.

Com o objetivo «de criar soluções e ponderar sobre comportamentos negativos», no final do dia será gerado um documento que espelhará as ideias, ações, atividades e soluções sugeridas pelos participantes, no sentido de se criarem iniciativas tendentes a colmatar a violência contra as mulheres.

Realiza-se também nos dias 25 e 26 novembro uma formação sobre violência doméstica dirigida a técnicos da autarquia portimonense e parceiros que lidam direta ou indiretamente com vítimas desta problemática.

A ação, que terá lugar na Casa Manuel Teixeira Gomes, será dinamizada por um formador da APAV e incidirá sobre os mitos e o impacto da violência doméstica, orientações para a intervenção psicossocial e enquadramento legal.

O gabinete da Associação, em Portimão, está situado na Esquadra da PSP, localizada na Avenida Miguel Bombarda, sendo igualmente acessível por telefone (282 484 407) ou e-mail.

Em média, segundo dados da APAV, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica em Portugal, abarcando todas as condições e estratos sociais e económicos.

A entidade possui uma linha direta, podendo ser contactada gratuitamente pelo número 116 006, entre as 9h00 e as 21h00 dos dias úteis.

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência Doméstica assina-se desde 1999, por designação oficial das Nações Unidas, estando a data (25 de novembro) relacionada com a homenagem às irmãs Patria, María Teresa e Minerva Maribal, presas, torturadas e assassinadas em 1960, a mando do ditador Rafael Trujillo, da República Dominicana, e que se tornaram símbolo mundial desta luta.

O Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, celebrado entre a APAV e 39 outras entidades, nomeadamente a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género e quase todos os municípios do Algarve, permite a estes concelhos o apoio móvel às vítimas.