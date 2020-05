Algarve antecipa fogos rurais com dispositivo «robusto e eficaz»

15 medidas de antecipação refletem a preparação do

Plano de Operações Distrital – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) Algarve 2020, um dispositivo que as autoridades consideram «robusto e eficaz».

O Plano de Operações Distrital – Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) Algarve 2020, apresentado na segunda-feira, dia 18 de maio por Vítor Vaz Pinto, pelo Comandante Operacional Distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em conferência de imprensa no Comando Regional de Emergência e Proteção Civil, prevê que, através da elevação do estado de alerta especial, automaticamente, são antecipadas proporcionalmente 15 diferentes medidas operacionais.

Os indicadores de desempenho do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), no Algarve, reforçam a confiança num mecanismo de resposta que garantiu no ano transato o despacho de meios, após a localização do incêndio, em 49 segundos, a chegada do primeiro meio ao Teatro de Operações em 12 minutos, a resolução das ocorrências em 36 minutos, das quais 96,6 por cento na fase de ataque inicial e, principalmente, com zero acidentes.

A perceção do risco e a monitorização permanente, 24 horas por dia, continuam a ser a base para uma capacidade de antecipar medidas operacionais onde e quando necessário, com recurso a um dispositivo que conta este ano, no período de maior empenhamento, com 833 operacionais, 206 meios terrestres organizados em 166 unidades operacionais, complementado por sete meios aéreos, cujo raio de cobertura abrange o Algarve, nomeadamente quatro Helicópteros Bombardeiros Ligeiros (HEBL), que operam a partir dos Centros de Meios Aéreos (CMA) de Monchique, de Loulé, de Tavira (Cachopo) e de Ourique (este último no distrito de Beja), um Helicóptero Bombardeiro Pesado, que irá operar a partir da Base de Helicópteros em Serviço Permanente (BHSP) de Loulé e dois Aviões Bombardeiros Médios (AVBM), que irão operar a partir da Base Aérea de Beja, contando ainda com uma rede de deteção precoce, assente em 12 postos de vigia, estrategicamente colocados.

Por outro lado, também há um aumento do valor da comparticipação paga pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aos Bombeiros que voluntariamente integram o DECIR, em mais 4 euros/Bombeiro/dia, ou seja, 54 euros por dia, que corresponde a um aumento de 8 por cento em relação ao ano transato e que no Algarve corresponde a um investimento de 1332380 euros.

Também a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve volta a aliar-se, promovendo o habitual protocolo de cooperação com a ANEPC, a Federação dos Bombeiros do Algarve, as Câmaras Municipais e as Associações Humanitárias de Bombeiros, reforçando em 20 euros (mais 2 euros/Bombeiro/dia que no ano de 2019) que corresponde a um aumento de seis por cento relativamente ao ano transato e representa um investimento, distribuído, equitativamente, pelas 16 Câmaras Municipais, no valor total de 513300,00 euros.

Vítor Vaz Pinto.

Assim, cada Bombeiro, que no Algarve integre o DECIR, voluntariamente, aufere de um prémio de participação no valor de 74 euros, por 24 horas de serviço, isento de tributações, a que corresponde um aumento de nove por cento relativamente ao ano anterior.

Em suma, o Plano de Operações Distrital – DECIR Algarve 2020 prevê:

O reforço da capacidade de monitorização da Sala de Operações e Gestão de Emergência (SALOGE) do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC), que opera ao longo das 24 horas, todos os dias do ano;