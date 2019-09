Podem candidatar-se autarquias, empresas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Algarve.

O Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 abriu os concursos nº ALG-02-2019-11 e ALG-03-2019-13, no domínio temático da promoção da sustentabilidade e eficiência dos recursos, destinados a autarquias, empresas e instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do Algarve.

Os objetivos específicos são apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os sectores, através da promoção da eficiência energética nas empresas, apoiando a implementação de medidas neste domínio e racionalizando os consumos, e a gestão inteligente da energia e a utilização de energias renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos e no sector da habitação.

Para financiar estes dois concursos, o PO CRESC Algarve 2020 mobilizou uma verba de 4,1 milhões de euros, proveniente do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que poderá ser aumentada por decisão da Autoridade de Gestão e caso a disponibilidade financeira do Programa assim o permita.



O concurso destinado às IPSS (1ª prioridade) e às autarquias de Alcoutim, Lagoa, Monchique, Tavira e Vila do Bispo (não apresentaram candidatura no aviso anterior) decorre até 30 de outubro e a recepção de candidaturas para o aviso das empresas poderá ser feita até 12 de dezembro.



Consulte aqui estes e os outros avisos que se encontram abertos no âmbito do CRESC Algarve 2020.