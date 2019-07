Algar volta a ser parceira do projeto Ciência Viva no verão em rede

Durante o mês de agosto, numa parceria com o Centro de Ciência Viva do Algarve, em Faro, a Algar está a participar no projeto Ciência Viva no Verão em Rede. É o terceiro ano que a empresa responsável pelo tratamento, valorização dos resíduos urbanos na região participa.

Desta vez, propõe a realização de visitas guiadas à Estação de Transferência e Triagem de Faro/Loulé/Olhão (Loulé) e/ou ao Aterro Sanitário de Portimão.

Os visitantes serão acompanhados por um técnico que mostrará os processos de valorização e tratamentos dos vários tipos de resíduos urbanos recebidos nestas instalações: a triagem e encaminhamento das embalagens recicláveis para a indústria recicladora; o confinamento dos resíduos indiferenciados em aterro; o tratamento e valorização do biogás na Unidade de Valorização Energética e o tratamento e valorização dos Resíduos Verdes na Unidade de Compostagem, onde são transformados num composto orgânico.

O projeto Ciência Viva no Verão em Rede começa a a 15 de julho e só termina a 15 de setembro. É organizado há 23 anos pela Ciência Viva, em colaboração com mais de uma centena de instituições científicas, Centros Ciência Viva, associações, autarquias e empresas.

No total, são cerca de 800 ações para todas as idades e em todo o país, sempre na companhia de especialistas.

As visitas às instalações da Algar estão sujeitas a inscrição prévia no website do projeto.