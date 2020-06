Algar tem seis novas viaturas para efetuar Recolha Seletiva nos ecopontos

Investimento rondou um milhão de euros.

A Algar dispõe de seis novas viaturas para a frota da Recolha Seletiva, num investimento que rondou um milhão de euros. As viaturas estão capacitadas para efetuar a recolha dos resíduos de embalagens de plástico/metal e de papel/cartão depositadas nos ecopontos.

Estes novos equipamentos têm recolha traseira, «o que permite fácil acesso para a deposição dos materiais que são recolhidos nas zonas envolvente dos ecopontos».

As viaturas reúnem um conjunto de características que melhoram substancialmente as condições de trabalho diárias dos motoristas, em termos de conforto e de segurança.

Nas características que reforçam a segurança para o motorista, destaca-se o facto de a viatura ter piso rebaixado para aceder à cabina (dois degraus), o que facilita a entrada e saída do condutor, reduzindo significativamente o esforço despendido num dia intenso de trabalho.

Todo o manuseamento da grua que recolhe o ecoponto é efetuado a partir do chão, pelo que o motorista não necessita ascender a plataformas superiores, reduzindo o risco de acidentes de trabalho, nomeadamente quedas em altura e entorses nos membros inferiores e superiores.

A suspensão totalmente pneumática, com uma função de elevação e rebaixamento em todos os eixos, é também benéfica para a coluna e as articulações do condutor.

Para promover a segurança rodoviária, o banco do condutor posicionado a baixa altura, o para-brisas panorâmico, a porta articulada existente no lado do auxiliar, totalmente em vidro e o sistema de espelhos permitem observar toda a zona circundante ao veículo.

A porta articulada para o lado interior do veículo não requer qualquer espaço exterior adicional e protege os membros da tripulação assim como os utentes da via.

Além disso, estas viaturas «vêm ainda permitir mais economia e baixo impacto ambiental. A combinação de um motor potente e particularmente silencioso, com a confortável caixa de 6 velocidades automática Allison (tecnologia FuelSense®), fornece o desempenho adequado em qualquer situação de condução e de trabalho, mesmo a baixa velocidade e cria as melhores condições para uma condução tranquila e confiante», explica a Algar.

Com estas aquisições, a atividade de Recolha Seletiva conta com uma frota de 31 viaturas que asseguram a recolha dos cerca de 3800 ecopontos distribuídos pelos 16 concelhos da região algarvia.