Algar realiza lavagem e manutenção dos seus ecopontos

Empresa está a fazer a lavagem dos ecopontos, incluindo a higienização dos locais de deposição seletiva das embalagens e zonas envolventes, além de realizar a manutenção dos equipamentos e a substituição das sinaléticas.

São, ao todo, mais de 7500 os contentores intervencionados, distribuídos pelos 16 municípios algarvios, numa área total de 4997 quilómetros quadrados.

Os trabalhos são executado por equipas especializadas, de segunda-feira a sábado, excluindo feriados, em horário diurno.

Esta ação é realizada no âmbito do Plano Operacional da Atividade de Recolha Seletiva e enquadra-se «na melhoria contínua da qualidade do serviço prestado à população e visitantes da região, para reforço dos cuidados relativos à saúde pública e para garantir uma valorização eficaz dos resíduos recolhidos».

Recorde-se que a empresa tem vindo a reforçar a Atividade de Recolha Seletiva, tendo adquirido sete novas viaturas em 2019, no valor total de investimento de 1228500 euros, cofinanciado em 85 por cento pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo de Coesão.

Esta aquisição permitiu à Algar S.A. reforçar em 32 por cento a capacidade da frota. A empresa, responsável pela valorização e tratamento dos resíduos urbanos no Algarve, tem vindo ainda a aumentar o número de ecopontos.

O investimento iniciado em 2018 com a colocação de 781 novos equipamentos na via pública teve continuidade em 2019, com a instalação de mais de 376 ecopontos.

O Algarve conta, atualmente, com a disponibilização à população de mais de 3900 equipamentos (12800 contentores) para a deposição das embalagens recicláveis, garantindo o rácio de um ecoponto por cada 126 habitantes.

Paralelamente, a Algar investe também na recolha seletiva gratuita, porta-a-porta, dos resíduos provenientes do setor do comércio e serviços, através do projeto designado por «Algarlinha», contactável pelo 800 915 331 ou por e-mail.