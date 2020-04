Algar entrega 263 quilos de alimentos ao BACF Algarve

Iniciativa celebrou seis anos de existência

A Algar, empresa responsável na região do Algarve pela valorização e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, representada pelo administrador executivo Engº José Barreto, fez a entrega de 263 quilogramas de farinhas lácteas, num valor superior a mil euros, ao Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve (BACF), representado por Nuno Alves, presidente da Instituição de Solidariedade Social na região.

Este gesto resulta de uma parceria entre a Algar e a Entrajuda (Algarve), através da campanha «Separar para Alimentar». A iniciativa, que em 2019 celebrou seis anos de existência, foi criada com o propósito de sensibilizar a população para a importância da reciclagem e, simultaneamente, auxiliar as famílias que diariamente são apoiadas pelo BACF – Algarve, através da entrega de alimentos nutricionais para crianças até aos três anos de idade.

Este tipo de alimentos, motivado pela sua especificidade e valores de aquisição mais elevados, são menos frequentes entre os donativos habitualmente recebidos pela instituição.

Segundo Nuno Alves, presidente da direção do BACF do Algarve, a instituição «coopera atualmente com 120 instituições, prestando apoio a 4516 famílias, mediante a distribuição de géneros alimentares a 10750 pessoas, das quais 2828 são crianças com idades inferiores aos 12 anos, para quem vai este apoio».

O BACF «contribui ainda com 23540 refeições que são preparadas diariamente por 68 instituições (pequenos-almoços, almoços, lanches e jantares)».

Foram as famílias que geralmente recebem o apoio do BACF que, em 2019, entregaram as suas embalagens de plástico, metal e de cartão para alimentos líquidos, vazias, ao BACF-Algarve, para que fossem recicladas e, como contrapartida, serão elas que vão receber esta ajuda.