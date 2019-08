Algar e Zoomarine juntam-se para plantar 42 mil árvores no Algarve

Empresas assinaram um convénio de cooperação para promover a plantação, em regime pro bono, de árvores de distintas espécies, em oito concelhos algarvios (Silves, Loulé, Portimão, Monchique, Lagoa, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel), no âmbito da «Operação Montanha Verde 2019».

A ação vai ser realizada durante o mês de novembro (dia 10, domingo, para famílias e público em geral, e dia 11, segunda-feira, também para grupos escolares), e pretende incentivar os algarvios a plantar uma árvore, como forma de contribuírem para o aumento da cobertura vegetal da região.

A Algar colabora com esta ação pelo segundo ano consecutivo, uma vez que reconhece que a iniciativa «constitui um fator determinante para a região na área do ambiente e da conservação da natureza».

No âmbito deste convénio, a Algar compromete-se a cooperar de forma ativa e operativa com o Zoomarine e seus representantes nas ações logísticas, técnicas, conservacionistas, educacionais e afins inerentes à «Operação Montanha Verde».

A empresa compromete-se ainda a disponibilizar gratuitamente o composto orgânico Nutriverde, produzido através dos resíduos verdes gerados na região, que será utilizado na plantação das árvores em cada um dos 8 municípios participantes na campanha.

A cargo da Algar ficam também os compromissos de incentivar a presença de voluntários nos dias de plantação, e de disponibilizar sacos e contentorização para a separação e deposição dos resíduos recicláveis produzidos pelos participantes durante a realização da campanha, assim como a sua posterior remoção e encaminhamento para uma adequada valorização.

A empresa ambiental salienta que o objetivo desta ação é «sensibilizar a população para a importância da proteção da floresta, sobretudo tendo em conta os inúmeros incêndios que se têm feito sentir no nosso país e em particular na região. As consequências afetam a biodiversidade, extinguindo por vezes plantas e animais e desnudam solos que em circunstâncias atmosféricas extremas, como as chuvas intensas, sofrem arrastamentos e perda de terras».