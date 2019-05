Alexandre Quintanilha presente na assinatura dos protocolos do ABC Loulé Active Life

O presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, vai estar esta quinta-feira em Loulé, a partir das 10h45, para participar na celebração de protocolos e apresentação do projeto ABC Loulé Active Life Health & Research.

O deputado que preside, no hemiciclo, a estas áreas diretamente ligadas ao projeto junta-se ao evento em representação da Assembleia da República. INSA – Instituto Nacional de Saúde (representado pelo presidente Fernando de Almeida), INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (representado pela presidente Maria do Céu Machado), IPST – Instituto Português do Sangue e Transplantação (representado pelo vogal Vítor Marques), SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (representado pelo presidente Henrique Martins) e INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica (representado pelo presidente Luís Meira) serão os signatários dos protocolos que permitirão ter no Município de Loulé serviços descentralizados destes organismos, num complexo dividido em dois polos: Loulé e Vilamoura.

Do meio académico, quem também deixará o seu testemunho nesta sessão é Fausto Pinto, presidente da Associação Mundial de Cardiologia e presidente da Faculdade de Medicina de Lisboa, e Sobrinho Simões, presidente da Comissão Nacional de Centros Académicos Clínicos.

O ABC – Loulé Active Life Health & Research, uma parceria entre o Algarve Biomedical Center e a Câmara Municipal de Loulé, irá nascer como uma estrutura em prol da ciência, com o intuito de resolver várias lacunas existentes há décadas nesta região, relacionadas com a investigação, nomeadamente no sector da saúde.

Por outro lado, o desiderato é que este projeto venha a proporcionar melhores cuidados de saúde a quem aqui reside e aos milhares de turistas que visitam o Algarve ao longo de todo o ano.

O Centro de Investigação de Entomologia Médica do Algarve, o Banco Público Nacional de Células do Cordão Umbilical, a Seroteca ou o Centro de Formação e Simulação de Doação e Transplantação de Órgãos e Tecidos e Células são algumas das estruturas que ali irão funcionar.