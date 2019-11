Aldeia Natal e pista de gelo do Forum Algarve aberta até 5 de janeiro

Forum Algarve convida famílias a viver uma experiência divertida na pista de gelo gigante para patins e bicicletas no gelo e comboio do Pai Natal para os mais pequenos.

A chegada mais ansiada do ano marcou o último sábado no Forum Algarve, centro gerido pela Multi Portugal. O velhinho de barbas brancas mais querido dos mais novos, aterrou no centro comercial onde era esperado por centenas de crianças e famílias.

A chegada do Pai Natal ao Forum Algarve marcou o arranque oficial da época a sul do país. Com a ajuda dos elfos mágicos, o protagonista dos próximos meses de magia distribuiu sorrisos, abraços e houve ainda tempo para todas as crianças receberem, gratuitamente, a 13ª edição do Livro do Gui «Oceanos sem Plásticos», que este ano se reveste de especial importância pela mensagem de sustentabilidade associada.

O objectivo é sensibilizar os mais novos para a temática dos plásticos no oceano e proteção dos mares.

Para além deste momento que ficou na memória das crianças e das suas famílias, o momento foi ainda para inauguração de todas as atividades.

A Aldeia do Pai Natal, vai estar no shopping até ao dia 5 de janeiro, com animação para os mais pequenos e equipamentos como o comboio mágico totalmente gratuito.

Para além da Aldeia do Pai Natal, o Forum Algarve tem também uma Pista de Gelo com mais de 500m2 onde os mais aventureiros poderão deslizar em patins ou bicicletas no gelo.

Está também patente uma exposição de animais marinhos 3D decorados pelas escolas do concelho de Faro.