Aldeia do Azinhal dançou noite dentro ao som do Festival do Folclore

Aldeia do concelho de Castro Marim acolheu no passado sábado, 20 de julho, esta iniciativa que promove a tradição e a cultura folclórica portuguesa há já 25 anos.

Foi mais uma edição do Festival do Folclore com casa cheia, num espetáculo que é também palco da história popular de Portugal, desde os trajes, instrumentos musicais, cantares e danças, numa genuína manifestação de usos e costumes das várias regiões.

O espetáculo prolongou-se noite dentro, representando a diversidade cultural do país. Este ano foram convidados o Rancho Folclórico «Rosas do Mondego», de Coimbra, o Grupo de Folclores Estrelinhas do Sul, de Paio Pires (Seixal), o Rancho Regional de Paredes e o Rancho Folclórico do Azinhal.

Conhecida pelas rendilheiras de bilros, a aldeia do Azinhal transporta consigo um traço forte do caráter cultural do concelho de Castro Marim, sendo «o local perfeito para esta iniciativa».

O 25º Festival de Folclore do Azinhal teve a organização da Casa do Povo e do Rancho Folclórico do Azinhal, contando com os apoios da Câmara Municipal de Castro Marim e da Junta de Freguesia local.