Aldeia da Cortelha será cenário de passeio «com aroma a castanha assada»

Aldeia da Cortelha, na freguesia de Salir, volta a receber mais um Passeio Pedestre de São Martinho.

O Passeio Pedestre de S. Martinho realiza-se no dia 24 de novembro, domingo, tendo como objetivo «mostrar a todos os participantes não só as veredas, mas também as belas paisagens da zona», tudo isto «com o aroma da castanha assada», como explica a Associação de Amigos da Cortelha, responsável pela organização.

Mas esta é uma caminhada diferente, pois além de percorrer inúmeros trilhos, «irá proporcionar um contacto com a natureza único nesta altura do ano, em que o interior do concelho de Loulé apresenta um tom avermelhado provocado pela extensa área de medronhal existente nesta zona».

Ao longo do percurso de aproximadamente 11 quilómetros os participantes podem observar «uma panorâmica invejável, vislumbrar um moinho de vento, envolver-se no típico casario tradicional de xisto e beber água das diversas fontes, símbolo muito presente no património rural do Caldeirão».

A concentração para o passeio está marcada para as 8h30 na Cortelha, tendo a partida lugar por volta das 9h30. De referir ainda que, no final, todos os participantes poderão degustar um verdadeiro magusto serrano, onde não irão faltar as castanhas, a batata-doce, o chouriço, o queijo, o pão caseiro e a aguardente de medronho.

As inscrições têm um custo de seis euros e devem ser efectuadas por e-mail ou através do telemóvel 918550180.

Esta actividade é organizada pela Associação dos Amigos da Cortelha e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir.