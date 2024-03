ICNF e alunos de Martim Longo lançam livro «A aventura do lince Leonardo»

Os alunos da Escola Básica de Martim Longo contribuíram com suas ilustrações para o livro do ICNF «A aventura do lince Leonardo», que vai ser apresentado no dia 18 de março.

O Instituto da Conservação da natureza e das Florestas (ICNF) e a Escola Básica Professor Joaquim Moreira, em Martim Longo, vão fazer o lançamento do livro «A aventura do lince Leonardo», no próximo dia 18 de março, pelas 14h30, nesta escola.

O livro resulta de um projeto de educação ambiental sobre o lince-ibérico «Os Guardiões do Lince», realizado na Escola Básica Integrada de Martim Longo, graças à adesão das professoras Patrícia Correia e Cecília Vargas, e que envolveu três turmas do 5º e 6º ano.

Durante o ano letivo 2022/2023 os alunos foram conhecendo o lince-ibérico em sala de aula e em saídas de campo, onde exploraram o seu habitat, identificaram os sinais da sua presença e ficaram a conhecer a monitorização que o ICNF faz da população de linces.

Nas aulas de Educação Visual desenharam as cenas de «A aventura do lince Leonardo», tornando-se assim nos «extraordinários» ilustradores deste conto, que foi escrito por Ana Xavier, técnica do ICNF.

Para além do conto, o livro relata a experiência dos Guardiões do Lince e as frases que os pequenos ilustradores dedicaram ao lince-ibérico.

O projeto de educação ambiental «Os Guardiões do Lince» insere-se num projeto mais vasto, o projeto LIFE Lynxconnect (2020-2025) que conta com vários parceiros portugueses e espanhóis e que tem como objetivo principal continuar o processo de recuperação do lince-ibérico, que já esteve extinto em Portugal e muito ameaçado em Espanha.

O evento tem o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim.

O livro está disponível para descarregar no site do ICNF (aqui).