Alcoutim vai ter um novo espaço para promover os produtos endógenos

O município de Alcoutim assinou na terça-feira, dia 10 de setembro, o contrato de empreitada para a construção de um espaço para dinamização de produtos endógenos em Alcoutim com a empresa «Caetano Costa & Costa, Lda».

A presente operação, incluída no Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos Endógenos (PADRE), pretende construir a loja de artesanato, doces regionais e merchandising de Alcoutim, localizado na avenida Eng. Duarte Pacheco, em Alcoutim, bem como o seu apetrecho com equipamentos diversos, com vista a criar condições de venda e exposição produtos endógenos existentes no território.

Permitirá assegurar a valorização económica de recursos endógenos em espaços de baixa densidade, contribuindo para a valorização dos recursos endógenos «Produtos da terra, gastronomia e doçaria tradicional».

Pretende-se potenciar a criação ao empreendedorismo local, com identificação de oportunidades de negócio, bem como a criação de postos de trabalho, através do autoemprego, a instalação de microempresas e de artesãos locais, fixado a população no território.

Promover-se-á a comercialização de produtos locais, produzidos no território, aos visitantes, potenciar-se-á o trabalho em rede dos atores locais, com vista à certificação dos respetivos produtos.

O preço da empreitada é de 303645,77 euros acrescido do imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor, tendo um prazo de execução de 24 meses a contar da data do auto de consignação de trabalhos.

«Respeitamos muito a herança cultural local. Expandir os espaços de comercialização é uma forma de dar mais visibilidade ao trabalho dos nossos artesãos. É uma valorização da nossa cultura», refere Osvaldo Gonçalves, presidente da autarquia.