Alcoutim vacina contra a gripe na Unidade de Saúde Móvel

Vacina contra a gripe é grátis para grupos de risco.

O município de Alcoutim, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Algarve, através do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Sotavento, está a levar a efeito uma ação de vacinação contra a gripe.

Nesse sentido, a Unidade de Saúde Móvel percorrerá as povoações do concelho, durante o dia de hoje, 26 de outubro, e o dia 17 de novembro.

A vacina é gratuita para todas as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos ou com determinadas doenças crónicas.

Causada pelo vírus Influenza, a gripe é uma doença contagiosa que pode causar complicações, particularmente em pessoas com doenças crónicas ou com 65 ou mais anos de idade.