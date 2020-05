Alcoutim reabre portas da Câmara e de vários espaços do concelho

Universidade Sénior, Piscinas Municipais, Pavilhões e Campo de Futebol continuam encerrados.

A Câmara Municipal de Alcoutim retoma, a partir de segunda-feira, 1 de junho, o atendimento presencial ao público por parte dos serviços municipais, dentro do horário normal de funcionamento, das 8h30 às 15h00.

Esta ação implicará o acesso condicionado aos edifícios municipais, de acordo com a sua área e tipologia de serviços, de forma a garantir o distanciamento recomendado entre os cidadãos, assim como a obrigatoriedade da desinfeção das mãos à entrada dos edifícios e do uso de máscara.

Reabrem, igualmente, alguns espaços como a Casa dos Condes (Biblioteca Municipal), Castelo, Museus, Espaço Gerações, Espaço Guadiana e Espaços do Cidadão.

Algumas atividades, como as desportivas e de lazer, também serão retomadas, em pequenos grupos e garantido as orientações da Direção-Geral de Saúde, juntando-se a estas a atividade da Unidade Móvel de Saúde, das sessões do projeto «Reabilitar para a vida», das consultas de nutrição, psicologia e terapia da fala, do projeto «Alcoutim + Solidário» e do autocarro «Vamos à vila», este último funcionando através de pedido via telefone.

Mantém-se, entretanto, encerrada a «Universidade Sénior», bem como as Piscinas Municipais, os Pavilhões e o Campo de Futebol.

Os serviços de leitura de consumo de água mantêm-se suspensos, tal como o cancelamento do pagamento do serviço presencialmente, o serviço de cobrança de cais, e o funcionamento de feiras e mercados não alimentares.