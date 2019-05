A Câmara Municipal de Alcoutim estará presente como convidada na quinta edição do Tenerife Walking Festival, na ilha de Tenerife, nas Canárias, Espanha, entre os dias 22 e 25 de maio.

Cerca de 200 participantes de mais de uma dúzia de nacionalidades diferentes, incluindo operadores turísticos, agentes de viagens e meios de comunicação, participarão do evento, um dos mais destacados da Europa relacionados a caminhadas.

TWF é organizado pelo Cabildo, através do Turismo de Tenerife, a ERA (Associação Europeia Trekking), EUMA (União Europeia das Associações de Montanha), FEDME (Federação Espanhola de Desportos de Montanha e Escalada) e FECAMON (Federação Canaria de montanhismo).

Durante a semana, o programa do festival será constituído por um total de 15 rotas diferentes que estão espalhadas por todo o território insular e caracterizados pela diversidade das suas paisagens, seja por sua natureza vulcânica, costeira, ou de espaços verdes.

Em paralelo com os passeios irão organizar-se conferências, apresentações musicais, degustação de cozinha tradicional e mostra de empresas de turismo ativo.

O convite ao município de Alcoutim surge na consequência das parcerias criadas nos passados dias 30 de novembro e 1 de dezembro, quando da apresentação do Tenerife Walking Festival no Fórum de Turismo de Caminhadas e Natureza, evento organizado pela Associação Odiana em parceria com a Câmara Municipal de Alcoutim.

Entre os objetivos definidos nesta participação da autarquia estão o de geminar este festival com o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, o de futuramente fazerem parte de uma rede europeia de festivais de caminhadas, o de conhecer diretamente os trabalhos e métodos do compromisso de sustentabilidade deste evento bem como do seu selo de certificação ambiental.