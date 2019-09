Alcoutim festeja o Dia do Município com três dias de festa

Alcoutim celebra, dia 13 de setembro, o Feriado Municipal. A data marca igualmente o arranque da Festa de Alcoutim que decorrerá até domingo, dia 15 de setembro.

A cerimónia comemorativa do Dia do Município tem início marcado para as 11h00 com o içar das bandeiras e arruada pela banda filarmónica de Castro Marim. Pelas 11h15 inicia-se a sessão solene, no Espaço Guadiana, com a Assinatura do Protocolo de Cooperação Institucional para a cedência de veículo do Município de Alcoutim à Guarda Nacional Republicana (GNR) e entrega da respetiva viatura; a atribuição de Medalhas Municipais de Honra, Mérito e Bons Serviços e Dedicação e pelas 15h30 a apresentação da Obra «Ecos do Passado» de José Dias Rodrigues no Hotel D’Alcoutim.

De 13 a 15 de setembro, a animada Festa de Alcoutim volta a quebrar a habitual pacatez desta vila raiana com muita agitação.

Naquela que é já a 68.ª edição deste evento que marca o fim do verão na região, o município volta a apostar num programa diversificado com três dias repletos de atividades para todos os públicos.

Animação é o que não vai faltar neste evento que atrai anualmente milhares de visitantes e que nesta edição tem como cabeça de cartaz Badoxa no dia 13, Remember Me no dia 14, e no dia de encerramento, 15 de setembro os D.A.M.A.

Destaque ainda para a Discoteca no Cais, tão apreciada pelo público mais jovem, que será animada ao longo dos três dias, pelos Dj’s Christian F, Mark Guedes e Andy F com Lady F.

As atividades desportivas iniciam-se no sábado com o jogo de Futebol Internacional, e no domingo com a 6ª Prova de Ciclismo do 1º Troféu do Algarve «Ciclismo para todos» seguindo-se no período da tarde pelas tradicionais atividades desportivas no Rio Guadiana, designadamente a travessia a nado, a apanha do pato e o pau de sebo.

O serviço de transporte, «Embarque na Festa», volta a funcionar entre Vaqueiros e Alcoutim, com paragem em Martim Longo, Giões e Pereiro, sendo o local de recolha de passageiros as paragens de autocarro da EVA, com horários que constituem uma alternativa viável ao transporte em carro próprio para os munícipes de Alcoutim.

Gastronomia, artesanato, desporto, concursos, fogo-de-artifício no Guadiana e animação musical diversa fazem também parte do programa que promete encher estes dias de animação.

A habitual elevada adesão do público a este evento aliada a uma programação variada preparada pelo município de Alcoutim perspetivam as melhores expetativas para esta edição.