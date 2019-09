Alcoutim entrega viatura todo-o-terreno à GNR do concelho

Câmara Municipal de Alcoutim entregou, através de um protocolo, um veículo ligeiro, todo-o-terreno, ao Posto Territorial de Alcoutim, na sexta-feira, dia 13 de setembro.

Esta viatura vai permitir reforçar a capacidade operacional daquele Posto Territorial e será empenhada no cumprimento das diferentes missões atribuídas à Guarda Nacional Republicana (GNR), permitindo uma melhor e mais eficaz resposta às solicitações da população.

A entrega da viatura decorreu no âmbito das comemorações do município e contou com a presença de várias entidades, nomeadamente de Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, e de Pedro Emílio da Silva Oliveira, Comandante do Comando Territorial de Faro da GNR.